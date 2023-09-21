اختراق يعرقل عمل الأنظمة الرقمية في المحكمة الجنائية الدولية

أفادت مصادر ومحامون يعملون في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، بأن المحكمة تعمل في ظل قيود شديدة على أنظمتها الرقمية؛ بعد وقوع حادث اختراق.

وذكر محاميان بالمحكمة ومصدر مقرب منها طلب عدم نشر اسمه، أن المحكمة فصلت أغلب أنظمتها المتصلة بالإنترنت، وأن الموظفين لا يمكنهم الوصول إلى البريد الإلكتروني، وأن الذين يعملون عن بعد لا يمكنهم الوصول إلى الوثائق.

وأعلنت المحكمة، ومقرها مدينة لاهاي الهولندية، لأول مرة عن وقوع "حادث أمن سيبراني" يوم الثلاثاء، قائلة إنها تحاول ضمان استمرار "العمل الأساسي" للمحكمة، وأحجم متحدث باسم المحكمة عن الإدلاء بتعليقات اليوم الخميس.