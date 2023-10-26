تايلاند قلقة من بقاء عمالتها في إسرائيل بسبب ارتفاع الأجر

قال رئيس وزراء تايلاند سريتا تافيسين الخميس، إنه قلق من أن عمالًا تايلانديين يعتزمون البقاء في إسرائيل بسبب ارتفاع الأجر رغم تصاعد حدة الصراع هناك.

وأضاف في رد على سؤال في البرلمان "علينا أن نحسن من وضع اقتصادنا هنا.. حتى لا يضطر التايلانديون للمخاطرة بأرواحهم".

وأشار إلى أن "4 آلاف تايلاندي عادوا حتى الآن لكن آخرين عدلوا عن رأيهم وقرروا البقاء".

ويعمل قرابة 30 ألف تايلاندي في إسرائيل معظمهم في قطاع الزراعة، بحسب ما أعلنت الحكومة في وقت سابق.

وتسبب التصعيد في غزة ومحيطها، إلى مقتل تايلانديين، وأسر آخرين إلى داخل القطاع.