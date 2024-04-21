ماذا بعد "التراشق" بين إيران وإسرائيل؟

لم تخرج العمليات المنفذة بين إيران وإسرائيل عن إطار التراشق والرسائل التحذيرية، دون أن يُظهر أيٌّ من الجانبين نوايا جادة للدخول في مواجهة عسكرية مباشرة.

فبالنظر إلى آثار العملية التي أطلقت خلالها إيران عددًا من المسيرات والصواريخ يوم الـ13 من أبريل باتجاه إسرائيل لم تستهدف أو تتسبب في أيّ أضرار جدية سواء في مواقع عسكرية أو منشآت صناعية اقتصادية أو بنى تحتية، ولم يخرج الرد الإسرائيلي المحدود عن هذا الإطار.

ومن خلال تصريحات مسؤولي كلا البلدين إضافة إلى التصريحات الأمريكية بهذا الخصوص، تشير جميع المعطيات المتعلقة بهذا الملف بانتهاء هذا التراشق ولو مرحليًّا.

واعتبارًا لنتائج ومخرجات هذه العمليات المحدودة وتأثيرها على الأوضاع الإقليمية والعالمية، يتضح أن إسرائيل كانت المستفيد الأكبر من مجريات ما حدث.

ومن مظاهر الاستفادة تخفيف الضغوط الدولية عن إسرائيل وتحوّل الأنظار والرأي العام العالمي عن ملف الحرب على غزة إلى التهديد الوجودي الذي تتعرض له إسرائيل.

فقد أسهمت الهجمة الإيرانية في دعم وتعزيز الرواية الإسرائيلية التي تروّج لها إسرائيل منذ إنشائها في العام 1948 بأنها تتعرض لتهديد وجودي من دول الإقليم، وبالتالي استعادت دعم بعض الدول الأوروبية المؤثرة وعدد من دول العالم التي سبق أن مارست ضغوطًا على إسرائيل جراء حربها على غزة واتهمتها بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة.

كما ركزت وسائل الإعلام الدولية والأوساط السياسية على مجريات الأحداث بين إيران وإسرائيل مقابل تغييب التركيز على ملف الحرب على غزة خلال الأسبوع الماضي والحالي على الأقل.