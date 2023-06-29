هل دعم "الجنرال هرمجدون" سيرغي سوروفيكين تمرد "فاغنر"؟

تثور تساؤلات وشكوك، في الأوساط السياسية والعسكرية الروسية والغربية، حول الدور الذي لعبه الجنرال الروسي سيرغي سوروفيكين، في تمرد مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة مؤخراً.

وتواترت تقارير أمريكية تفيد بأن سوروفيكين، وهو نائب قائد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، كان "متعاطفاً مع التمرد"، الذي حدث السبت وتم إنهاؤه سريعاً بفضل وساطة رئيس بيلاروسيا.

ووسط ضبابية المشهد، قال مسؤولون أمريكيون إنه "من غير الواضح إن كان سوروفيكين قد شارك في دعم التمرد" من عدمه، وفق ما نقلته عنهم وكالة "رويترز" للأنباء.

وقاد يفغيني بريغوجين زعيم "فاغنر" تمرداً ضد السلطات الروسية، ليصدم العالم حين زحفت قواته عبر الحدود الأوكرانية التي تقاتل فيها، وصولاً إلى ما قبل موسكو بنحو 200 كيلومتر، قبل أن ينهي التمرد بشكل مفاجئ.

وقال 3 مسؤولين إن سوروفيكين كان مؤيداً لبريغوجين لكن أجهزة المخابرات الغربية لم تتأكد على وجه اليقين مما إذا كان قد ساعد التمرد بأي شكل.