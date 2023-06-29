هل دعم "الجنرال هرمجدون" سيرغي سوروفيكين تمرد "فاغنر"؟
تثور تساؤلات وشكوك، في الأوساط السياسية والعسكرية الروسية والغربية، حول الدور الذي لعبه الجنرال الروسي سيرغي سوروفيكين، في تمرد مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة مؤخراً.
وتواترت تقارير أمريكية تفيد بأن سوروفيكين، وهو نائب قائد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، كان "متعاطفاً مع التمرد"، الذي حدث السبت وتم إنهاؤه سريعاً بفضل وساطة رئيس بيلاروسيا.
ووسط ضبابية المشهد، قال مسؤولون أمريكيون إنه "من غير الواضح إن كان سوروفيكين قد شارك في دعم التمرد" من عدمه، وفق ما نقلته عنهم وكالة "رويترز" للأنباء.
وقاد يفغيني بريغوجين زعيم "فاغنر" تمرداً ضد السلطات الروسية، ليصدم العالم حين زحفت قواته عبر الحدود الأوكرانية التي تقاتل فيها، وصولاً إلى ما قبل موسكو بنحو 200 كيلومتر، قبل أن ينهي التمرد بشكل مفاجئ.
وقال 3 مسؤولين إن سوروفيكين كان مؤيداً لبريغوجين لكن أجهزة المخابرات الغربية لم تتأكد على وجه اليقين مما إذا كان قد ساعد التمرد بأي شكل.
وعند بدء التمرد، حث سوروفيكين مقاتلي مجموعة "فاغنر" في رسالة علنية على التوقف عن معارضة قيادة الجيش والعودة إلى قواعدهم.
وقال سوروفيكين في مقطع مصور نُشر على تطبيق "تيليغرام" يظهر فيه وهو يضع يده اليمنى على بندقية: "أدعوكم إلى التوقف".
وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" يوم الثلاثاء بأن سوروفيكين كان لديه علم مسبق بأن بريغوجين يخطط للتمرد.
وقال الكرملين عند سؤاله عن التقرير يوم الأربعاء إن "تكهنات كثيرة" ستظهر في أعقاب الأحداث.
ولكن الحدث الأبرز، هو اختفاء سوروفيكين عن ساحة الأحداث، ولم يعرف له ظهور منذ انطلقت شرارة تمرد "فاغنر" يوم السبت 24 يونيو الجاري، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".
وأكدت الصحيفة أن اختفاء سوروفيكين يتزامن مع محاولة بوتين استعادة السيطرة على الأجهزة الأمنية.
"الجنرال هرمجدون"
ويشتهر سوروفيكين بالقسوة والوحشية لدرجة أن الإعلام الروسي أطلق عليه لقب "الجنرال هرمجدون"، وهو رجل حرب مخضرم خاض معارك في الشيشان وسوريا وحصل على أوسمة من الرئيس فلاديمير بوتين.
وتولى "هرمجدون" قيادة الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، لكنه نُقل إلى منصب النائب في وقت سابق من هذا العام بعد إخفاق روسيا في تحقيق نجاح يذكر في الغزو.
وقال مسؤولون أمريكيون وغربيون إن بريغوجين كان يجمع الأسلحة قبل محاولته للتمرد.
وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن بريغوجين لا بد وأنه كان يعتقد أن لديه ما يكفي من الأسلحة والتعاطف من جانب الجيش الروسي لتنفيذ تمرده.
من جهته، قال دبلوماسي غربي إن بريغوجين كان مخطئاً في حساباته في نهاية المطاف بالاعتقاد أن ولاءه لبوتين وفائدته للكرملين والدعم الذي يتمتع به بين المسؤولين العسكريين الروس سيكون كافياً لحمايته من العواقب.
وتوعّد بوتين في بادئ الأمر بسحق التمرد وشبهه بالفوضى التي أدت إلى الثورة في 1917 ثم نشوب حرب أهليه، ولكن جرى التوصل بعد ذلك بساعات إلى اتفاق يسمح لبريغوجين وبعض مقاتليه بالذهاب إلى روسيا البيضاء.