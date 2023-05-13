من جديد.. تعطل فيسبوك ويوتيوب وتويتر في باكستان

من جديد.. تعطل فيسبوك ويوتيوب وتويتر في باكستان

رويترز
رويترز

قال شهود عيان، إنه تعذر استخدام فيسبوك ويوتيوب وتويتر في باكستان، اليوم السبت، بعد أن أتيحت لبعض الوقت في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، وفقا لوكالة "رويترز".

وعلقت وزارة الداخلية خدمات الهواتف المحمولة على نطاق واسع في عموم البلاد، وحجبت فيسبوك ويوتيوب وتويتر مساء الثلاثاء الماضي، وسط اضطرابات بعد اعتقال سلطات مكافحة الفساد لرئيس الوزراء السابق عمران خان.

من جديد.. تعطل فيسبوك ويوتيوب وتويتر في باكستان
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وقال الشهود، إن منصات التواصل الاجتماعي العملاقة أتيحت مساء أمس الجمعة قبل تعطلها مرة أخرى اليوم.

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