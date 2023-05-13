من جديد.. تعطل فيسبوك ويوتيوب وتويتر في باكستان

قال شهود عيان، إنه تعذر استخدام فيسبوك ويوتيوب وتويتر في باكستان، اليوم السبت، بعد أن أتيحت لبعض الوقت في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، وفقا لوكالة "رويترز".

وعلقت وزارة الداخلية خدمات الهواتف المحمولة على نطاق واسع في عموم البلاد، وحجبت فيسبوك ويوتيوب وتويتر مساء الثلاثاء الماضي، وسط اضطرابات بعد اعتقال سلطات مكافحة الفساد لرئيس الوزراء السابق عمران خان.