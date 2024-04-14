تتضمن اغتيال قيادات.. إسرائيل تبحث خيارات الرد على إيران

وكانت قناة "الآن 14" العبرية ذكرت أن أعضاء المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" تبنوا موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن حتمية توجيه ضربة "قوية ومؤلمة لإيران".

وأكدت القناة، نقلًا عن مصدر سياسي على صلة باجتماع الكابينت، أن "الرد الإسرائيلي سيكون قويًا".

يأتي ذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام أن وزراء "الكابينت" فوضوا نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، باتخاذ القرارات المناسبة بشأن الرد على الهجوم الإيراني.