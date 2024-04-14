تتضمن اغتيال قيادات.. إسرائيل تبحث خيارات الرد على إيران
قال موقع "واللا" العبري إن إسرائيل تبحث "استهداف قيادات عسكرية إيرانية بضربات دقيقة"، وذلك ردا على الهجوم الصاروخي الذي وجهته طهران.
وذكر الموقع أن "إسرائيل تدرس الرد على إيران بعناية، من ناحيتي التوقيت وتداعياته".
وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي يدرس خيارات عدة تتضمن إمكانية استهداف السفن الإيرانية أو ضرب هدف رمزي داخل إيران، مثل مؤسسة حكومية أو حقل نفطي، أو استهداف قواعد الحرس الثوري الإيراني".
وكانت قناة "الآن 14" العبرية ذكرت أن أعضاء المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" تبنوا موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن حتمية توجيه ضربة "قوية ومؤلمة لإيران".
وأكدت القناة، نقلًا عن مصدر سياسي على صلة باجتماع الكابينت، أن "الرد الإسرائيلي سيكون قويًا".
يأتي ذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام أن وزراء "الكابينت" فوضوا نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، باتخاذ القرارات المناسبة بشأن الرد على الهجوم الإيراني.