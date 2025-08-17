روبيو يحذر من "عقوبات جديدة محتملة" على روسيا إذا لم يتم التوصل لاتفاق سلام في أوكرانيا
زيلينسكي: الخطوط الأمامية الحالية يجب أن تكون أساسا للمفاوضات

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكيالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
17 أغسطس 2025، 2:13 م

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إن الخطوط الأمامية الحالية في حرب بلاده ضد روسيا يجب أن تكون أساسا لمحادثات السلام، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وأضاف زيلينسكي متحدثا في بروكسل: "نحن بحاجة إلى مفاوضات حقيقية، وهو ما يعني أنه يمكننا البدء من حيث توجد خطوط المواجهة الآن"، مشيرا إلى أن القادة الأوروبيين يؤيدون ذلك.

وأكد زيلينسكي موقفه بأن من الضروري وقف إطلاق النار من أجل التفاوض بعد ذلك على اتفاق نهائي.

يأتي ذلك تزامنا مع تصريحات للمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أن روسيا قدمت "بعض التنازلات" فيما يتصل بخمس مناطق أوكرانية أعلنت ضمها، وذلك بعد يومين من قمة جمعت دونالد ترامب بنظيره فلاديمير بوتين في ألاسكا.

