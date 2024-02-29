أوكرانيا تسقط 3 طائرات عسكرية روسية

أكدت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط 3 قاذفات مقاتلة روسية، الخميس، ليصل عدد الطائرات العسكرية الروسية التي أعلنت كييف أنها دمرتها خلال أسبوعين إلى 13 وفقاً ما أوردته "فرانس برس".

وأُسقطت أول طائرة قاذفة من طراز "سوخوي سو-34" بُعيد منتصف ليل الأربعاء الخميس، ثم أُسقطت طائرتان صباح الخميس بالقرب من أفدييفكا شرق البلاد وبالقرب من ماريوبول في الجنوب، حسبما أعلن قائد الجيش الأوكراني الجنرال أولكسندر سيرسكي، على تلغرام.

وتزايدت إعلانات كييف تدمير مثل هذه الطائرات في الأيام الأخيرة.

ويعتقد بعض الخبراء، أن أوكرانيا ربما نقلت أحد أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية الصنع من طراز "باتريوت"، والتي كانت تستخدمها لحماية عاصمتها، إلى خط الجبهة حيث تتعرض القوات الأوكرانية لقصف مكثف من طائرات روسية خصوصاً في الشرق.