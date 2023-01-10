وزير بريطاني: حرب أوكرانيا كشفت لنا نقاط ضعف المسيرات الإيرانية

وقال هيبي إن نجاح قوات الدفاع الجوي الأوكرانية المتزايد مؤخرا في إسقاط الطائرات المسيرة الإيرانية من طرازي "شاهد 131" و"شاهد 136"، يعتبر دليلاً على ضعف الطائرات المُسيرة الإيرانية وفقدانها لأفضليتها.

وأعلن مسؤولو دفاع أوكرانيون في الأسابيع الأخيرة أن دفاعاتهم الجوية كانت قادرة على اعتراض معظم الطائرات المُسيرة الإيرانية التي استخدمتها روسيا ضد العاصمة الأوكرانية كييف وغيرها من المدن.

ويعتقد المسؤولون الأمريكيون والبريطانيون أنه بمقابل منح روسيا الطائرات المُسيرة، ستتلقى إيران مجموعة متنوعة من التقنيات العسكرية المتقدمة والدعم الفني لتعزيز القوة الجوية الإيرانية والدفاعات الجوية.

إلا أن هيبي كشف أنه غير قلق من الأمر نظرا إلى مدى ضعف أداء الجيش الروسي في أوكرانيا، وقال: "كشفت الحرب الأوكرانية أن التكنولوجيا الروسية غير متطورة ولا تعمل بشكل فعال في ساحة المعركة كما كان متوقعا، لذلك يجب ألّا يقلق جيران إيران من ذلك الأمر كثيرا".