روسيا تلوح باتخاذ خطوات "ردع نووي" ضد أمريكا

شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، على أن بلاده قد تتخذ خطوات في مجال الردع النووي، إذا نشرت الولايات المتحدة صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا وآسيا، بحسب وكالة الإعلام الروسية.

وفي سياق الحرب الروسية الأوكرانية، نقلت وكالة "تاس" للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية، قولها، إن الدفاعات الجوية أسقطت ثمانية صواريخ من طراز أتاكمز فوق بحر آزوف، واعترضت ثماني طائرات مسيرة فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم اليوم الخميس.