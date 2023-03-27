الضغوط قد تجبر نتنياهو على تجميد خطة إصلاح القضاء

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأحد، عن أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قد يتجه لتجميد خطة تشريع الإصلاحات القضائية بعد أن تصاعدت الأحداث داخل إسرائيل، في أعقاب قرار إقالة وزير الدفاع يؤاف غالانت من منصبه.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي قوله إن "نتنياهو قد يعلن تجميد خطة تشريع الإصلاح القضائي، وذلك بسبب موجة الأحداث المتسارعة التي تصاعدت الليلة داخل إسرائيل".

ووفق القناة "12" العبرية، "فقد أيد عدد من الوزراء خطوة إيقاف التشريع القضائي فيما هدد آخرون بالاستقالة من الائتلاف في حال وقفها".

وأكدت القناة العبرية، أن رئيس حزب "شاس" أرييه درعي يؤيد وقف خطة التشريع، مشيرة إلى أنه عبر عن رأيه في مباحثات جرت مع رئيس الوزراء نتنياهو.