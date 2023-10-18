تقرير: الصراع بين إسرائيل وحماس يشكل اختبارًا حيًّا لمدى الالتزام بالقانون الدولي

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن "الحروب لها قواعد"، مشيرًا الى المبدأ الأساس للقانون الدولي الذي يحكم الصراعات، والمنصوص عليها في اتفاقيات جنيف لعام 1949، وهي التي تحدد معايير معاملة غير المقاتلين وأسرى الحرب، وحظر التعذيب، وقد صادقت كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية، التي تدير غزة نظريًّا، على هذه الاتفاقيات.

وفرّق التقرير بين "السلوك القانوني للعمليات العسكرية والاستهداف المتعمد للمدنيين"، مشيرًا إلى أن القانون الإنساني الدولي يحظر أعمال العنف التي يكون هدفها الأساس ترويع السكان المدنيين، ومع ذلك، فإن المدنيين غالبًا ما يقعون ضحايا للنزاعات المسلحة.

وقالت الصحيفة "لهذا السبب، وضع القانون الدولي مبادئ للتمييز بين المدنيين والمقاتلين، لتوجيه العمليات فقط ضد الأهداف العسكرية المشروعة بهدف التخفيف من الخسائر المدنية".