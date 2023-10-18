تقرير: الصراع بين إسرائيل وحماس يشكل اختبارًا حيًّا لمدى الالتزام بالقانون الدولي

تقرير: الصراع بين إسرائيل وحماس يشكل اختبارًا حيًّا لمدى الالتزام بالقانون الدولي
أكد تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الصراع الدائر بين إسرائيل وحماس ليس مجرد مواجهة عسكرية؛ بل يشكل أيضًا اختبارًا حيًا لمدى الالتزام بالقانون الدولي.
ورأى التقرير بأنه "مع تصاعد الأوضاع وتزايد عدد الضحايا، هناك مراقبة لكيفية تقيد الجانبين بالقواعد والمبادئ المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي، ولا سيما اتفاقيات جنيف، حيث يؤكد المجتمع الدولي عأهمية هذه القوانين في الحفاظ على حياة المدنيين والتقليل من المعاناة الإنسانية".
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن "الحروب لها قواعد"، مشيرًا الى المبدأ الأساس للقانون الدولي الذي يحكم الصراعات، والمنصوص عليها في اتفاقيات جنيف لعام 1949، وهي التي تحدد معايير معاملة غير المقاتلين وأسرى الحرب، وحظر التعذيب، وقد صادقت كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية، التي تدير غزة نظريًّا، على هذه الاتفاقيات.
وفرّق التقرير بين "السلوك القانوني للعمليات العسكرية والاستهداف المتعمد للمدنيين"، مشيرًا إلى أن القانون الإنساني الدولي يحظر أعمال العنف التي يكون هدفها الأساس ترويع السكان المدنيين، ومع ذلك، فإن المدنيين غالبًا ما يقعون ضحايا للنزاعات المسلحة.
وقالت الصحيفة "لهذا السبب، وضع القانون الدولي مبادئ للتمييز بين المدنيين والمقاتلين، لتوجيه العمليات فقط ضد الأهداف العسكرية المشروعة بهدف التخفيف من الخسائر المدنية".
ووفق التقرير "يركز القانون الدولي على مبدأ التناسب الذي يقضي بأن شرعية عمل ما تتحدَّد حسب التوازن بين الهدف والوسيلة المستخدمة لبلوغه وكذلك عواقب هذا العمل، لذلك، تعتبر العمليات العسكرية غير قانونية إذا كان من المتوقع أن تتسبب في خسائر أو إصابات أو أضرار جسيمة في صفوف المدنيين".
ورغم أن إسرائيل لم تصادق على البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف، إلا أنها تلتزم بمبدأي التمييز والتناسب باعتبارهما قانونًا دوليًّا عرفيًّا، ومع ذلك، فإن تطبيقها لهذه المبادئ أثناء الحرب الفعلية غير ملموس".
وفي وصف لقطاع غزة المكتظ بالسكان، أكد التقرير أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تشكل خطرًا على المدنيين، حيث إن التمييز بين المنشآت المدنية وتلك المستخدمة للأغراض العسكرية أمرًا صعبًا، خصوصًا في ظل ضبابية الحرب؛ ما يبقي الخسائر في صفوف المدنيين حقيقة مؤلمة.
وقال التقرير إن المحكمة الجنائية الدولية التي تم إنشاؤها عندما لا يتمكن أو لا يرغب النظام القضائي في إحدى الدول الأعضاء من محاسبة الأفراد على جرائم خطيرة، بدأت عام 2021 تحقيقًا في جرائم حرب محتملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولكون السلطة الفلسطينية من الدول الأعضاء.
ووفق التقرير، فإن الجيش الإسرائيلي يقول إنه "يأخذ ادعاءات سوء السلوك العسكري تجاه المدنيين على محمل الجد، خاصة بعد توجيه جماعات حقوق الإنسان وخبراء الأمم المتحدة انتقادات للجيش بسبب استخدام القوة المفرطة تجاه المدنيين الفلسطينيين".
المصدر: صحيفة "وول ستريت جورنال"