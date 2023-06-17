فرنسا والسعودية تدعوان لـ"حل سريع" للفراغ السياسي في لبنان

جاء ذلك إثر اخفاق مجلس النواب اللبناني الأربعاء، للمرة الثانية عشرة، في انتخاب رئيس جديد، فيما تستمر المواجهة السياسية بين حزب الله وحلفائه من جهة، وخصومه من جهة أخرى.

وقالت الرئاسة الفرنسية، في بيان مساء الجمعة، إن عدم انتخاب رئيس منذ ثمانية أشهر "يبقى العائق الرئيسي أمام معالجة الأزمة الاجتماعية الاقتصادية الحادة" التي يعانيها لبنان.

كذلك، جدد الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي "تمسكهما المشترك بالأمن والاستقرار في الشرقين الأوسط والأدنى، وأعربا عن نيتهما مواصلة جهودهما المشتركة من أجل تهدئة دائمة للتوترات".