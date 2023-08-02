البحرية الروسية تبدأ مناورات "درع المحيط 2023" في بحر البلطيق

انطلقت في بحر البلطيق، اليوم الأربعاء، مناورات للقوات البحرية الروسية تحت اسم "درع المحيط 2023"، بمشاركة عشرات السفن الحربية، وآلاف الجنود، وفق ما أفادت وزارة الدفاع الروسية.

وبحسب بيان الوزارة، فإنه من المقرر "اختبار مدى استعداد القوات البحرية لحماية المصالح الوطنية لروسيا في منطقة مهمة من الناحية العملياتية وتماسك عمل المقرات على مختلف المستويات في القيادة والتنسيق مع القوات".

وأوضحت أن "التدريب جاء لحماية الممرات البحرية، وكذلك الدفاع عن الساحل البحري، ومن المخطط إجراء أكثر من 200 تمرين قتالي، بما في ذلك الاستخدام العملي للأسلحة".