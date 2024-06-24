روسيا تقصف مركزا لوجستيا ضخما للقوات الأوكرانية

قصف الجيش الروسي بالطائرات التكتيكية والصواريخ مركزا لوجستيا ضخما للقوات الأوكرانية، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" للأنباء، اليوم الاثنين.

وأشارت الوكالة الروسية إلى أن المركز يُستخدم لتخزين وتجميع وتوزيع الأسلحة والصواريخ الغربية، التي تُسلّم لكييف، مبينة أنه تم تدمير تجمعات للقوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 112 منطقة.

وبينت أن القصف الروسي دمر العتاد التابع للواءي الدفاع الأرضي 115 و123، واللواء 21 التابع للحرس الوطني، في مناطق أوكتيابر، وروفنوبول، وفيليكايا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأكدت الوكالة أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية سيطرت على مواقع أكثر استراتيجية، منوهة إلى أنه تم صد هجوم مضاد شنته وحدات من اللواء البحري 37 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضحت أن القوات المسلحة الأوكرانية خسرت أكثر من 140 عسكريًا، و6 مركبات، ومدفع هاوتزر "إف إتش-70" عيار 155 ملم مصنوع في بريطانيا، ومدفع هاوتزر"2A65 "Msta-B عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر"دي-20" عيار 152 ملم.