روسيا تقصف مركزا لوجستيا ضخما للقوات الأوكرانية
قصف الجيش الروسي بالطائرات التكتيكية والصواريخ مركزا لوجستيا ضخما للقوات الأوكرانية، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" للأنباء، اليوم الاثنين.
وأشارت الوكالة الروسية إلى أن المركز يُستخدم لتخزين وتجميع وتوزيع الأسلحة والصواريخ الغربية، التي تُسلّم لكييف، مبينة أنه تم تدمير تجمعات للقوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 112 منطقة.
وبينت أن القصف الروسي دمر العتاد التابع للواءي الدفاع الأرضي 115 و123، واللواء 21 التابع للحرس الوطني، في مناطق أوكتيابر، وروفنوبول، وفيليكايا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأكدت الوكالة أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية سيطرت على مواقع أكثر استراتيجية، منوهة إلى أنه تم صد هجوم مضاد شنته وحدات من اللواء البحري 37 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
وأوضحت أن القوات المسلحة الأوكرانية خسرت أكثر من 140 عسكريًا، و6 مركبات، ومدفع هاوتزر "إف إتش-70" عيار 155 ملم مصنوع في بريطانيا، ومدفع هاوتزر"2A65 "Msta-B عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر"دي-20" عيار 152 ملم.
وأضافت الوكالة أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية استهدفت تجمعات للقوة البشرية، ودمرت تشكيلات اللواء 35 مشاة بحرية، واللواء 124 دفاع أرضي، في مناطق أنتونوفكا، وإيفانوفكا، بمقاطعة خيرسون.
ونوهت إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت نحو 125 عسكريًا، ودبابة، و9 مركبات، ومدافع هاوتزر "M777" عيار 155 ملم مصنوعة في الولايات المتحدة، ومدفع هاوتزر "2A65 "Msta-B من عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-20" عيار 152 ملم.
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 176 مسيرة أوكرانية، و6 صواريخ تكتيكية تشغيلية من طراز "أتاكمز" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و4 صواريخ "باتريوت" موجهة مضادة للطائرات مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى 10 صواريخ "هيمارس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وصواريخ "فامبير" صنعت في جمهورية التشيك.