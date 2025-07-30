احتجاجات الوقود تشعل أنغولا (فيديو)

قُتل أربعة أشخاص وجرى اعتقال أكثر من 500 آخرين خلال يومين من الاحتجاجات في لواندا، عاصمة أنغولا، بسبب زيادة أسعار الوقود، بحسب ما أعلنته الشرطة يوم الثلاثاء.

وبحسب "أسوشيتيد برس"، اندلعت الاحتجاجات يوم الاثنين على خلفية قرار الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر رفع سعر الديزل بأكثر من 30%؛ ما أدى إلى زيادات كبيرة في تعرفة سيارات الأجرة الصغيرة (الميني باص) التي تُعد وسيلة النقل المفضلة لدى العديد من الأنغوليين.

وقالت الشرطة في بيان: إن مئات الأشخاص اعتقلوا بتهم تتعلق بأعمال شغب وتخريب ونهب للمحال التجارية. كما لحقت أضرار بعدد من السيارات والحافلات، وتم إغلاق طرق.

وقال المتحدث باسم الشرطة، ماتيوس دي ليموس رودريجيز، يوم الثلاثاء، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم خلال الاضطرابات. وأشار البيان إلى أن الهدوء عاد إلى معظم مناطق المدينة.

وكانت احتجاجات مماثلة ضد رفع أسعار الوقود، شهدتها البلاد في وقت سابق من هذا الشهر، عندما اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الشرطة باستخدام القوة المفرطة ضد تظاهرة وُصفت إلى حد كبير بالسلمية.

وغالبًا ما تُتهم قوات الأمن في أنغولا بقمع الاحتجاجات، في بلد يحكمه حزب "الحركة الشعبية لتحرير أنغولا" منذ 50 عامًا، أي منذ حصول البلاد على استقلالها عن البرتغال عام 1975.