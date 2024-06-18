أمريكا تتهم جامعتين بالإخفاق في التعامل مع معاداة العرب والسامية

اتهمت وزارة التعليم الأمريكية، الاثنين، جامعة ميشيجان وجامعة مدينة نيويورك، بالإخفاق في التعامل مع الأحداث الأخيرة، التي اتسمت بمعاداة الفلسطينيين والعرب والسامية.

وتوصلت الوزارة إلى قرارات مع الجامعتين بشأن التعامل مع شكاوى تتعلق بمثل هذه الوقائع، وفق "رويترز".

وقالت الوزارة، في بيان، إن الجامعتين وافقتا على اتخاذ بعض الخطوات مثل إعادة النظر في بعض الشكاوى السابقة، وإبلاغ الحكومة بالنتائج.

وتشكل تلك الخطوات أيضاً تدريب الموظفين على كيفية التعامل مع مزاعم التمييز وإجراء المزيد من الاستقصاء للقدرة على تقييم مثل هذه التجارب الخاصة بالتمييز.

وهذه هي أولى التحقيقات التي يتم الانتهاء منها من بين عدة تحقيقات أطلقتها الوزارة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول بعد أن هاجمت حركة حماس إسرائيل وما أعقب ذلك من بدء إسرائيل حربها على غزة.

وشملت بعض التحقيقات وقائع كانت سابقة على بدء الحرب الإسرائيلية على حركة حماس في غزة.

وقالت وزارة التعليم إن الجامعات لم تمتثل لمتطلبات التعامل مع البيئات التي تشهد عداء.

وتنوعت الوقائع التي تم النظر فيها بين تهديدات تحدث عنها طالب يهودي على وسائل التواصل الاجتماعي وحديث طلاب مناصرين للفلسطينيين عن وصفهم "بالإرهابيين".

وأكدت الجامعتان الاتفاق على القرار وقالتا إنهما تعارضان جميع أنواع التمييز والمضايقات.

وتقول جماعات إن وقائع الكراهية والتحيز ضد اليهود والمسلمين والعرب والفلسطينيين في الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، تنامت في ظل الحرب.

وتشمل الوقائع المثيرة للقلق في الولايات المتحدة واقعة طعن في أكتوبر/ تشرين الأول راح ضحيتها طفل أمريكي من أصل فلسطيني يبلغ من العمر 6 أعوام في ولاية إلينوي.

وشملت كذلك إطلاق نار في نوفمبر/ تشرين الثاني على 3 طلاب من أصل فلسطيني في فيرمونت، وطعن رجل أمريكي من أصل فلسطيني بتكساس في فبراير/ شباط.

واعترف طالب سابق بجامعة كورنيل في أبريل/ نيسان بأنه مذنب فيما يتعلق بإطلاق تهديدات عبر الإنترنت، بما في ذلك تهديد بالقتل والعنف ضد الطلاب اليهود في الحرم الجامعي.

وكانت هناك أيضاً مزاعم عن خطاب مثير للقلق في بعض الاحتجاجات الأخيرة في الجامعات.