كوريا الشمالية تفشل في إطلاق قمر اصطناعي للتجسس العسكري‎

نشرت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، لقطات فيديو قال جيشها إنها تظهر اللحظة التي انتهت فيها أحدث محاولة لكوريا الشمالية لإطلاق قمر صناعي بالفشل.

وأظهر المقطع المصور بالأبيض والأسود ومدته دقيقة واحدة، وبثته هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية ما يبدو أنه انفجار في السماء أعقبه ومضات.

وبحسب "فرانس برس"، قالت هيئة الأركان المشتركة، إن اللقطات تم تصويرها بواسطة جهاز مراقبة على متن سفينة دورية كورية جنوبية.

وكانت كوريا الشمالية قالت، إن أحدث محاولتها لإطلاق قمر صناعي جديد للاستطلاع العسكري باءت بالفشل، امس الاثنين، خلال المرحلة الاولى من انطلاق الصاروخ.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن مبعوثين معنيين بالشأن النووي من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان نددوا بشدة خلال مكالمة هاتفية اليوم بأحدث محاولة قامت بها كوريا الشمالية لإطلاق قمر صناعي.

وأضافت أن محاولة الإطلاق الفاشلة تمثل انتهاكاً مباشراً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتي تحظر استخدام كوريا الشمالية لتكنولوجيا الصواريخ الباليستية، وتشكل تهديدا خطيراً للسلام والأمن بالمنطقة.