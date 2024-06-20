صحيفة إيرانية: مناظرة المرشحين للرئاسة أظهرت أنهم أقل من المنصب

قالت صحيفة "جمهوري إسلامي" الإيرانية المقربة من المعتدلين، إن المناظرة الأولى لمرشحي الانتخابات الرئاسية، أظهرت أنهم "ليسوا بحجم منصب رئاسة الجمهورية"، وأشارت إلى أن "هذا النوع من المرشحين لن يخلق مشاركة شعبية في الانتخابات".

وكانت المناظرة الأولى بين المرشحين المخصصة للقضايا الاقتصادية شهدت تراشقاً بالاتهامات بين المرشحين المتشددين الخمسة، والمرشح الإصلاحي الوحيد مسعود بزشكيان.

وأضافت الصحيفة: "لقد أظهر مضمون المناظرة الأولى، الإثنين الماضي، أن المرشحين لا يكفون للنجاح في هذه المسؤولية الخطيرة، وبالإضافة إلى ذلك، لجأ بعض المرشحين إلى العدوانية والكذب، وهو ما يتعارض مع المتطلبات الأساسية للمساءلة في الجمهورية الإسلامية".

وبينت بأنه "مع مثل هذا المزيج من المرشحين، لن تتشكل منافسة قادرة على جذب مشاركة الناس، وإيران تحتاج إلى أشخاص على مستوى أعلى بكثير، وهو المستوى الذي يمكن اعتباره المقياس الحقيقي لـ"الرجل السياسي" من أجل الاستقرار والبقاء، وتخليص البلاد من مشاكلها الكثيرة".