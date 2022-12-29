فرنسا تُوقف مليارديرًا أوكرانيًا متهمًا باختلاس 113 مليون دولار

أوقفت فرنسا رجل أعمال أوكرانيًا ونائبا سابقًا مطلوبًا من أوكرانيا بتهمة اختلاس 113 مليون دولار من بنك كان يملكه وأعلن إفلاسه، وفق ما أفاد مسؤولون اليوم الأربعاء.

وقبضت الشرطة الفرنسية على قسطنطين زيفاغو، يوم الثلاثاء، في منتجع كورشوفيل جنوب البلاد.

وكانت كييف قد أدرجت زيفاغو (48 عامًا) على قائمة المطلوبين في العام 2021.

وجاء توقيفه بعد طلب من أوكرانيا التي قال مكتب مدعيها العام إنه يسعى إلى تسلُّمه.

وقال المدعي العام في بيان: "يشتبه بأن رجل الأعمال نظَّم الاستيلاء على ممتلكات بنك تجاري وما تلاه من غسل لأموال تم الحصول عليها بشكل غير قانوني".

وهو متهم باختلاس عشرات الملايين من بنك التمويل والائتمان الذي كان يملكه قبل أن يعلن إفلاسه في عام 2015.