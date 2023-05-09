الأتراك بالخارج يختتمون التصويت في انتخابات مفصلية

اختتم ملايين الأتراك الذين يعيشون في الخارج التصويت، اليوم الثلاثاء، في انتخابات تشهد توترات كثيرة وتحوّلت إلى استفتاء على حكم الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتُظهر استطلاعات الرأي أنّ أردوغان يخوض معركة متقاربة مع منافسه كمال كيليتشدار أوغلو وتحالفه القوي المكوّن من ستة أحزاب، تعكس الانقسام الثقافي والسياسي في تركيا.

وأُدليت الأصوات الأولى من قبل الأتراك الذين انتقلوا من المقاطعات الأفقر إلى أوروبا الغربية على مدى عقود، في ظلّ خططٍ تهدف إلى مكافحة نقص اليد العاملة في القارة في أعقاب الحرب العالمية الثانية.