مناورات الناتو و"المادة الخامسة".. هل اقتربت المواجهة مع موسكو؟

تلويح بـ"المادة الخامسة"

وواصلت واشنطن إعلانها عن المزيد من المساعدت العسكرية للجيش الأوكراني، مقدمة "معدات دفاع جوي وذخيرة للمدفعية وأسلحة مضادة للدبابات وعربات مدرعة بقيمة 325 مليون دولار"، ليصل ما قدمته إدارة جو بايدن، منذ بدء الغزو الروسي في شباط/ فبراير 2022، لأكثر من 40 مليار دولار من المساعدات العسكرية، وفق بيان لوزارة الخارجية الأمريكية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، هدد في مؤتمر صحفي مشترك الثلاثاء، مع الأمين العام لـ"الناتو" ينس ستولتنبرغ، بأن "الحلف سيفعّل المادة الخامسة الخاصة بالدفاع عن كل شبر من أراضي الحلف"؛ ما يؤشر على بعد المسافة مع موسكو في إيجاد حل للأزمة في أوكرانيا.

وتنص المادة الخامسة من الوثيقة التأسيسية للحلف التي تحدد وعد الدفاع المتبادل، على أن "أي هجوم ضد أي طرف من (أطراف الناتو)، يعتبر عدوانًا عليهم جميعًا، وبناء عليه، فإن من حقهم الدفاع عن أنفسهم، وفق المادة الـ51 من ميثاق الأمم المتحدة، بشكل فردي أو جماعي".

يذكر أن الحلف لم يفعّل "المادة الـ 5" إلا مرة واحدة، وذلك بعد هجمات الـ11 من أيلول/سبتمبر 2011 على أمريكا، إذ نشرت حينها قوات الحلف عناصر تابعة لها في الأراضي الأفغانية لشن ضربات استباقية ضد التنظيمات المسلحة هناك.

وسيجري "النانو" تقييمًا للوضع في أوكرانيا خلال قمة الحلف المرتقبة الشهر المقبل، ومدى الحاجة لزيادة الدعم العسكري لسلطات كييف للحد من الهجمات الروسية، وكذلك سيبحث أعضاء الحلف قضية انضمام السويد والذي تعارضه موسكو بشدة، وترى فيه تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي.