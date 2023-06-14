مناورات الناتو و"المادة الخامسة".. هل اقتربت المواجهة مع موسكو؟
تواصل الولايات المتحدة ومِن خلفها حلف شمال الأطلسي (الناتو) رفع مستوى خطابها بوجه روسيا، والتهديد بتطبيق المادة الخامسة الخاصة بالدفاع عن أراضي الحلف، فيما تستمر أكبر مناورات جوية للناتو في ألمانيا، بهدف إظهار "وحدة الأعضاء" أمام التهديدات الخارجية وعلى رأسها "التهديد الروسي".
يأتي ذلك، فيما تتدفق المساعدات العسكرية على أوكرانيا لمواجهة القوات الروسية بـ"هجوم مضاد" أطلقته كييف أخيرًا لاستعادة أراضيها في شرق البلاد، بعد أن ناشدت سلطات كييف حلفاءها الغربيين تسليمها مجموعة من المعدات العسكرية الحديثة، فيما تسلمت روسيا البيضاء أولى دفعات الأسلحة النووية التكتيكية الروسية.
التهديد بقذائف "اليورانيوم"
تسعى موسكو لتطبيق معادلة "الرد بالمثل عسكريًّا" والتي تتلخص بعدم استباق الأحداث في ساحة القتال الأوكرانية وانتظار مستوى تطور الدعم الغربي لكييف، والرد عليه بالمستوى ذاته، وهذا ما أكده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقاء مع "مراسلين حربيين" الثلاثاء، حين قال إن الجيش الروسي قد يستخدم "اليورانيوم المنضب" في حال استخدمته أوكرانيا.
ويتخوّف العالم من خطورة أن تزود إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، سلطات كييف بـ"قذائف يورانيوم منضب" لمساعدتها في التقدم خلال هجومها المضاد الذي تشنه بالشرق الأوكراني، والذي من شأنه أن يضع المواجهة بين الغرب وموسكو على صفيح ساخن.
وأضاف بوتين، وفق ما نقلته وسائل إعلام روسية وعالمية، أنه "لا حاجة للاستباق.. لدى جيشنا الكثير من ذخائر اليورانيوم المنضب، وفي حال استخدمتها القوات الأوكرانية، فإننا نحتفظ بحق استخدامها".
من جهته، تحدث نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، عبر تطبيق "تليغرام" اليوم الأربعاء، عن ضرورة إنشاء منطقة منزوعة السلاح لضمان أمن الحدود الروسية"، قائلًا: "لن يكون لدينا قيود، لتدمير اتصالات الكابلات الخاصة بأعدائنا لمنع الاتصال".
تلويح بـ"المادة الخامسة"
وواصلت واشنطن إعلانها عن المزيد من المساعدت العسكرية للجيش الأوكراني، مقدمة "معدات دفاع جوي وذخيرة للمدفعية وأسلحة مضادة للدبابات وعربات مدرعة بقيمة 325 مليون دولار"، ليصل ما قدمته إدارة جو بايدن، منذ بدء الغزو الروسي في شباط/ فبراير 2022، لأكثر من 40 مليار دولار من المساعدات العسكرية، وفق بيان لوزارة الخارجية الأمريكية.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، هدد في مؤتمر صحفي مشترك الثلاثاء، مع الأمين العام لـ"الناتو" ينس ستولتنبرغ، بأن "الحلف سيفعّل المادة الخامسة الخاصة بالدفاع عن كل شبر من أراضي الحلف"؛ ما يؤشر على بعد المسافة مع موسكو في إيجاد حل للأزمة في أوكرانيا.
وتنص المادة الخامسة من الوثيقة التأسيسية للحلف التي تحدد وعد الدفاع المتبادل، على أن "أي هجوم ضد أي طرف من (أطراف الناتو)، يعتبر عدوانًا عليهم جميعًا، وبناء عليه، فإن من حقهم الدفاع عن أنفسهم، وفق المادة الـ51 من ميثاق الأمم المتحدة، بشكل فردي أو جماعي".
يذكر أن الحلف لم يفعّل "المادة الـ 5" إلا مرة واحدة، وذلك بعد هجمات الـ11 من أيلول/سبتمبر 2011 على أمريكا، إذ نشرت حينها قوات الحلف عناصر تابعة لها في الأراضي الأفغانية لشن ضربات استباقية ضد التنظيمات المسلحة هناك.
وسيجري "النانو" تقييمًا للوضع في أوكرانيا خلال قمة الحلف المرتقبة الشهر المقبل، ومدى الحاجة لزيادة الدعم العسكري لسلطات كييف للحد من الهجمات الروسية، وكذلك سيبحث أعضاء الحلف قضية انضمام السويد والذي تعارضه موسكو بشدة، وترى فيه تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي.
مناورات "وحدة الصف"
وبدأ "الناتو" الاثنين، أكبر مناوراته الجوية بمشاركة 25 دولة عضو وحليفة، بهدف إظهار وحدة صفوف أعضائه أمام التهديدات الروسية، والتي ستستمر حتى الـ23 من حزيران/يونيو، وكانت فكرة التدريبات العسكرية للحلف انطلقت في 2018 في إطار "الرد الغربي" على ضم السلطات الروسية لشبه جزيرة القرم عام 2014.
وقال الحلف في بيان له، إنه مصمم على الدفاع عن أراضي الحلف بأي طريقة، لكن سيكون لتلك المناورات أهداف وعلى رأسها "إيصال رسالة خصوصًا إلى الرئيس الروسي"، حسب ما أوضحت سفيرة واشنطن في برلين إيمي غاتمان.
وحفزت الحرب الروسية ضد أوكرانيا التحالف العسكري الغربي، الذي تم إنشاؤه قبل نحو 75 عامًا لمواجهة الاتحاد السوفيتي آنذاك، إذ رأى مدير الحرس الجوي الأمريكي الجنرال مايكل لوه، أن "مهام الناتو أصبحت عند منعطف هام.. لقد تغير الكثير بالمشهد الإستراتيجي العالمي".
وتأتي المناورات فيما بدأت روسيا البيضاء، باستقبال "الأسلحة النووية التكتيكية" الروسية اليوم الأربعاء، ما يثير مخاوف جدية من تصعيد للنزاع الأوكراني، والانزلاق صوب المواجهة المباشرة بين "الناتو" وموسكو، والتي ستكون عواقبها مدمرة على أوروبا.
ولوَّح بوتين، منذ بدء الهجوم على أوكرانيا، بإمكانية استخدام السلاح النووي وفقًا للعقيدة النووية الروسية، والتي تتلخص بـ"التهديد الوجودي لروسيا".
من جهته، قال رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، إن "الأسلحة التكتيكية التي سلمت، أقوى بـ 3 أضعاف من القنبلتين الذريتين اللتين ألقتهما الولايات المتحدة على اليابان في 1945"، ويمكن لهذه الأسلحة "التكتيكية" أنْ تتسبب بأضرار هائلة، لكن شعاعها التدميري أكثر محدودية من الأسلحة "النووية الإستراتيجية".