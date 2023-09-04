القوات الروسية تدمر 4 زوارق على متنها قوات إنزال أوكرانية

قالت وزارة الدفاع الروسية إن طيران البحرية الروسية دمر في وقت مبكر، اليوم الاثنين، أربعة زوارق مطاطية أمريكية الصنع تابعة لقوات الإنزال الأوكرانية في الجانب الشمالي الغربي للبحر الأسود.

وأضافت الوزارة في بيان عبر تطبيق تلغرام أن الزوارق المطاطية كانت تتجه نحو كيب تارخانكوت في شبه جزيرة القرم.

وجاء في بيان الوزارة، "في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، دمرت طائرات البحرية التابعة لأسطول البحر الأسود، ليلاً، أربعة زوارق عسكرية أمريكية الصنع طراز "Willard Sea Force" على متنها مجموعات إنزال أوكرانية. وتبع المسلحون اتجاه ترخانكوت على ساحل القرم".

وكثفت القوات الأوكرانية في الفترة الأخيرة هجماتها في محاولة لاستهداف المنشآت الحيوية الروسية والمناطق المدنية وتشكيل خطر على الجبهة الداخلية الروسية.