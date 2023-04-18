روسيا تكثف الضربات الجوية في باخموت

وقال الجنرال أولكسندر سيرسكي في بيان "في الوقت الحالي، يزيد العدو استخدام المدفعية الثقيلة وعدد الضربات الجوية، محولا المدينة إلى أنقاض".

وأشار إلى أن روسيا، التي شنت غزوها الشامل لأوكرانيا في شباط/ فبراير من العام الماضي، لا تزال مصرة على الاستيلاء على باخموت "بأي ثمن"، لكنها تتكبد خسائر كبيرة في المعركة للسيطرة على المدينة.

وتقول روسيا أيضا إن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة في باخموت.