أردوغان: الماضي الاستعماري والعنصرية هما سبب الاحتجاجات في فرنسا
علّق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الاحتجاجات العنيفة وأعمال الشغب، التي تشهدها فرنسا، بعد قتل شاب من أصل جزائري، يبلغ من العمر 17 عاما برصاص شرطي أثناء عملية تدقيق مروري.
واعتبر عقب اجتماع حكومي، اليوم الإثنين أنّ "الماضي الاستعماري" لفرنسا و"العنصرية المؤسسية" فيها هما سبب اندلاع الاحتجاجات العنيفة وأعمال الشغب، مُبديًا "قلقه" من أن تؤدي الأحداث الأخيرة في فرنسا "إلى مزيد من قمع المسلمين والمهاجرين".
وفي معرض حديثه قارن أردوغان مصرع مئات المهاجرين في نهاية شهر حزيران/يونيو قبالة السواحل اليونانية، بمصرع "الأثرياء الخمسة الذين غاصوا لرؤية تايتانيك"، قائلًا إنّ تركيز الإعلام على الحادث الأخير "علامة على العقلية الاستعمارية المتغطرسة غير الإنسانية القائمة على تفوّق الإنسان الأبيض"، علماً بأنّ اثنين من القتلى الخمسة كانا باكستانيين.
كما اعتبر الرئيس أردوغان أنّ هذه العنصرية موجودة "خاصة في البلدان المعروفة بماضيها الاستعماري، حيث تحوّلت العنصرية الثقافية إلى عنصرية مؤسسية، (وهي) سبب الأحداث في فرنسا".
ومضى قائلًا: "بالطبع، نحن لا نتسامح مع نهب المحلات التجارية ولا يمكن المطالبة بالعدالة من خلال الاضطرابات في الشوارع"، لكن "من الواضح أنّ السلطات يجب أن تستخلص أيضاً العبر من هذا الانفجار الاجتماعي".
وكثيراً ما يدين الرئيس التركي "الإسلاموفوبيا"، التي اعتبر أنّها سائدة في فرنسا، لكن في حديث اليوم قال أردوغان: "لسوء الحظ، معظم المهاجرين الذين حكم عليهم بالعيش في أحياء فقيرة، تحت اضطهاد ممنهج، هم من المسلمين".
وتتابع وسائل الإعلام التركية عن كثب أعمال الشغب، التي اندلعت في فرنسا بعد وفاة الشاب "نائل م."، لا سيما القناة التلفزيونية العامة "تي آر تي"، التي تذكّر باستمرار أنّ الشاب المولود في فرنسا "جزائري".