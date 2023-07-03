أردوغان: الماضي الاستعماري والعنصرية هما سبب الاحتجاجات في فرنسا

علّق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الاحتجاجات العنيفة وأعمال الشغب، التي تشهدها فرنسا، بعد قتل شاب من أصل جزائري، يبلغ من العمر 17 عاما برصاص شرطي أثناء عملية تدقيق مروري.

واعتبر عقب اجتماع حكومي، اليوم الإثنين أنّ "الماضي الاستعماري" لفرنسا و"العنصرية المؤسسية" فيها هما سبب اندلاع الاحتجاجات العنيفة وأعمال الشغب، مُبديًا "قلقه" من أن تؤدي الأحداث الأخيرة في فرنسا "إلى مزيد من قمع المسلمين والمهاجرين".