في تظاهرات مؤيدة للتعديلات القضائية.. مناصرو نتنياهو يغلقون طريقا سريعا

خرج آلاف الإسرائيليين، اليوم الخميس، دعما لخطة التعديلات القضائية التي يتبناها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأغلقوا طريقا سريعا في تل أبيب، بعد شهور من الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي عصفت بالبلاد.

وردد بعض المتظاهرين، الذين يحملون العلم الوطني الإسرائيلي بلونيه الأزرق والأبيض، هتافا يقول "الأمة تطالب بتعديل القضاء".

وقالت الشرطة إن أفرادها يتعاملون مع مجموعة أغلقت طريق أيالون السريع الذي يشهد وقفات أسبوعية تقريبا من جانب متظاهرين يرون في خطة نتنياهو تهديدا لاستقلال القضاء.