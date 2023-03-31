في تظاهرات مؤيدة للتعديلات القضائية.. مناصرو نتنياهو يغلقون طريقا سريعا
خرج آلاف الإسرائيليين، اليوم الخميس، دعما لخطة التعديلات القضائية التي يتبناها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأغلقوا طريقا سريعا في تل أبيب، بعد شهور من الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي عصفت بالبلاد.
وردد بعض المتظاهرين، الذين يحملون العلم الوطني الإسرائيلي بلونيه الأزرق والأبيض، هتافا يقول "الأمة تطالب بتعديل القضاء".
وقالت الشرطة إن أفرادها يتعاملون مع مجموعة أغلقت طريق أيالون السريع الذي يشهد وقفات أسبوعية تقريبا من جانب متظاهرين يرون في خطة نتنياهو تهديدا لاستقلال القضاء.
ويقول رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يُحاكم بتهم فساد ينفيها، إن التعديلات ضرورية لتحقيق التوازن بين مؤسسات الحكومة.
وتحت ضغط الاضطرابات الداخلية وعبارات القلق والرفض في واشنطن، أرجأ نتنياهو يوم الاثنين التعديلات للسماح بإجراء مفاوضات بشأن حل وسط بين ائتلافه الديني القومي وأحزاب المعارضة.