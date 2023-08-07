النيجر تغلق مجالها الجوي "حتى إشعارٍ آخر"

أعلنت النيجر، الأحد، إغلاق مجالها الجوي "في مواجهة التهديد بالتدخل الذي بدأت تتّضح معالمه انطلاقاً من البلدان المجاورة"، وفق ما أعلن العسكريون الذين استولوا على السلطة بعد الانقلاب على الرئيس محمد بازوم.

وجاء في بيان للعسكريين أنه "في مواجهة التهديد بالتدخل الذي بدأت تتّضح معالمه انطلاقاً من البلدان المجاورة، أغلق المجال الجوي للنيجر اعتباراً من يوم الأحد وحتى إشعار آخر". وقد شدّد العسكريون على أن "أي محاولة لخرق المجال الجوي" ستواجه برد قوي وفوري.

وانتهت مساء الأحد، المهلة التي حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، التي هددت بالتدخل العسكري، فيما إذا رفض قادة الانقلاب التراجع عن إجراءاتهم وإعادة الرئيس محمد بازوم المحتجز إلى منصبه.

ويلقى المجلس العسكري الذي استولى على السلطة دعماً شعبياً، حيث شهدت النيجر الجمعة والسبت مظاهرات دعم للانقلابيين في مختلف أنحاء البلاد، رفع خلالها علما النيجر وروسيا، إضافة إلى صور العسكريين الذين نفذوا الانقلاب، وفق التلفزيون الرسمي وصحفيين محليين.

وقال المجلس العسكري إنه لن يرضخ للضغوط الخارجية التي يتعرض لها لترك السلطة بعد الاستيلاء عليها في 26 تموز/ يوليو الماضي.