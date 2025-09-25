استطلاع: 78% من الإسرائيليين يدعمون خطة ترامب لإنهاء حرب غزة

أظهر استطلاع للرأي أن نحو 78% من الإسرائيليين يدعمون المبادرة السياسية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شريطة أن تحقق أهدافًا محددة تشمل إنهاء الحرب في غزة، إطلاق جميع الرهائن، ونزع سلاح حركة حماس.

وأجرى الائتلاف الإسرائيلي للأمن الإقليمي، الثلاثاء، استطلاعًا للرأي كشف أن حوالي 80% من الجمهور الإسرائيلي يؤيدون خطة ترامب لإنهاء النزاع في غزة.

وأوضح الاستطلاع أن التأييد يشمل أيضًا المبادرة التي تهدف إلى تطبيع العلاقات مع السعودية، تمهيد الطريق للانفصال عن الفلسطينيين، وإنشاء تحالف أمني إقليمي ضد إيران.

جاء الاستطلاع بالتزامن مع كلمة ألقاها ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، دعا خلالها إلى وقف الحرب فورًا والتفاوض السريع لإطلاق سراح جميع الرهائن.

وقال ترامب: "بدلاً من الاستسلام لمطالب حماس، علينا أن نتحد مع أولئك الذين يريدون السلام الحقيقي واستعادة الرهائن؛ لا يمكننا الاكتفاء بالرهائن الفرديين، نحن بحاجة إلى الجميع، أحياء أو أموات".

كما انتقد الرئيس الأمريكي الدول الأوروبية التي اعترفت بالدولة الفلسطينية مؤخرًا، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الاعتراف الأحادي الجانب سيكون بمثابة مكافأة لإرهابيي حماس على الفظائع التي ارتكبوها.

وأشار الاستطلاع إلى أن الرأي العام الإسرائيلي متباين بشأن فعالية العمليات العسكرية في غزة؛ إذ يرى نحو 46% من المشاركين أن توسيع عمليات جيش الدفاع الإسرائيلي في مدينة غزة لديه فرصة ضئيلة لهزيمة حماس، بينما يعتقد 38% أن العمليات الموسعة قد تنجح في تحقيق هذا الهدف.

ويُذكر أن استطلاع الرأي أجراه تحالف الأمن الإقليمي باستخدام عينة تمثيلية من الناخبين الإسرائيليين، بالتعاون مع شركة استطلاعات الرأي IPanel؛ ما يعكس صورة واضحة لمواقف الجمهور تجاه المبادرة السياسية الأمريكية والخيار العسكري في غزة.