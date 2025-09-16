لدعمها "الشيوعي الصغير ممداني".. ترامب يفتح النار على حاكمة نيويورك

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، هجومًا حادًا على حاكمة نيويورك كاثي هوكول، بعد دعمها زهران ممداني، المرشح الديمقراطي الاشتراكي لمنصب عمدة مدينة نيويورك، الذي نعته بـ"الشيوعي الصغير". وفق وكالة "فرانس برس".

وكتب ترامب على منصّته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي "هذا تطوّر صادم، وخبر سيئ للغاية لمدينة نيويورك.. واشنطن ستراقب هذا الوضع من كثب. ما من داع بتاتا لإهدار المال!".

وفي الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني سيتنافس 4 مرشّحين، هم 3 ديموقراطيين وجمهوري واحد، لنيل أصوات سكّان مدينة نيويورك، لكنّ ممداني، عضو المجلس البلدي البالغ من العمر 33 عاما والذي يقدّم نفسه على أنّه "اشتراكي"، هو من يتصدّر استطلاعات الرأي وبفارق كبير عن بقية منافسيه.

والأحد، أعلنت حاكمة الولاية دعمها لممداني، مؤكدة أنّ مكافحة غلاء المعيشة التي جعلها هذا المرشّح عماد حملته الانتخابية، كانت دائما "أولويتها".

وكتبت هوشول، "بصفتي حاكمة، اتّخذتُ خطوات نحو هذا الهدف، بما في ذلك خفض ضرائب الدخل على الطبقة المتوسطة وتوفير وجبات الغداء المدرسية مجانا لجميع التلامذة. لكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعيّن القيام به".

وأضافت "نظرا للسياسات الدنيئة والمدمّرة التي تصدر عن واشنطن يوميا، فأنا بحاجة للتأكّد من أنّ رئيس البلدية المقبل لن يكون شخصا مستعدّا للتنازل قيد أنملة للرئيس ترامب".

وهذه ليست المرة الأولى التي يُبدي فيها ترامب اهتمامه بالانتخابات في نيويورك، المدينة التي يتحدّر منها والتي قضى فيها جزءا كبيرا من مسيرته المهنية.

وفي مقابلة أجرتها معه شبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية الجمعة، قال ترامب عن ممداني "يبدو أنه سيفوز". وأضاف "هذه ثورة. هذه أيضا ثورة ضدّ المرشّحين السيّئين".

وأفادت وسائل إعلام عديدة بأنّ رئيس البلدية الحالي إريك آدامز، الذي أضعفته اتّهامات بالفساد وتراجعت شعبيته في استطلاعات الرأي، قد ينسحب من السباق مقابل حصوله على منصب في إدارة ترامب، لكنّه نفى هذه الشائعات حتى الآن.