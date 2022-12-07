إيطاليا تعتقل ضابطا ألمانيا على صلة بمؤامرة لليمين المتطرف
أفاد بيان بأن الشرطة الإيطالية اعتقلت، اليوم الأربعاء، ضابطا سابقا في الجيش الألماني، يبلغ من العمر 64 عاما، تربطه صلات بجماعة يمينية متطرفة.
وأشار البيان إلى أن الجماعة المتطرفة التي يتهم الضابط السابق بالارتباط بها "يشتبه في أنها كانت تستعد للإطاحة بالدولة في ألمانيا بصورة عنيفة".
بدأت إجراءات تسليم المشتبه به إلى ألمانيا
وقالت الشرطة، إن الرجل اعتُقل في فندق في وسط مدينة بيروجيا، حيث جرى العثور على "مواد ذات صلة بالنشاط الهدام للمنظمة"، وأن إجراءات تسليم المشتبه به بدأت.