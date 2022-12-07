إيطاليا تعتقل ضابطا ألمانيا على صلة بمؤامرة لليمين المتطرف

أفاد بيان بأن الشرطة الإيطالية اعتقلت، اليوم الأربعاء، ضابطا سابقا في الجيش الألماني، يبلغ من العمر 64 عاما، تربطه صلات بجماعة يمينية متطرفة.

وأشار البيان إلى أن الجماعة المتطرفة التي يتهم الضابط السابق بالارتباط بها "يشتبه في أنها كانت تستعد للإطاحة بالدولة في ألمانيا بصورة عنيفة".