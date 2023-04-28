روسيا: تعزيز جاهزية قواتنا في آسيا الوسطى لمواجهة أمريكا
قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، إن موسكو تعزز الجاهزية القتالية في قواعدها العسكرية في آسيا الوسطى لمواجهة ما قال إنها جهود أمريكية لتعزيز حضورها في المنطقة، وفق ما أوردت وكالة الإعلام الروسية الحكومية.
الولايات المتحدة وحلفاؤها، يحاولون بذريعة المساعدة في مكافحة الإرهاب، استعادة حضورها العسكري في آسيا الوسطى.
سيرغي شويغو
وتملك موسكو قواعد عسكرية في قرغيزستان وطاجيكستان، لكن الوكالة نقلت عن شويغو قوله، إن الولايات المتحدة وحلفاءها يحاولون إرساء بنية تحتية عسكرية في أنحاء المنطقة، خلال حديثه في اجتماع لوزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون المقام في الهند.
وقال شويغو: "تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها، بذريعة المساعدة في مكافحة الإرهاب، استعادة حضورها العسكري في آسيا الوسطى".
وأضاف أن واشنطن تسعى إلى إلحاق الهزيمة بروسيا إستراتيجيا في أوكرانيا وتهدد الصين.