الأمم المتحدة: إيران أعدمت أكثر من 200 شخص هذا العام

أعلنت متحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن إيران أعدمت 209 أشخاص منذ بداية العام الجاري، واصفة سجلها الحقوقي بأنه "مريع" ودعتها إلى التوقف.

وقالت رافينا شمدساني في إفادة صحفية بجنيف: "مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك عبَّر اليوم عن استيائه من العدد المرتفع بصورة مخيفة لحالات الإعدام في إيران هذا العام".

وأضافت شمدساني أنه "في المتوسط يُعدم أكثر من عشرة أشخاص أسبوعيًّا في إيران منذ بدء العام الجاري، وهو ما يجعلها صاحبة أعلى عدد من حالات الإعدام في العالم".

وأشارت إلى أن معظم الحالات كانت في قضايا مرتبطة بالمخدرات.