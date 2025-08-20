logo
العالم

إيران تهدد إسرائيل بصواريخ "متطورة وقوية"

إيران تهدد إسرائيل بصواريخ "متطورة وقوية"
امرأة تمر أمام لافتة تصور إطلاق صواريخ في إيرانالمصدر: (أ ف ب)
أحمد الصالحي
أحمد الصالحي
20 أغسطس 2025، 7:04 ص

أكد وزير الدفاع الإيراني اللواء عزیز الله نصير زاده، الأربعاء، أن إيران تمتلك منظومة صاروخية متطورة تفوق تلك المستخدمة خلال "الحرب ذات الـ12 يومًا" مع إسرائيل، محذرًا من أن أي مغامرة عسكرية جديدة من جانب تل أبيب ستواجه برد أقوى.

وأوضح نصير زاده أن  الصواريخ المستخدمة في الحرب السابقة كانت من إنتاج سنوات سابقة، بينما تمتلك إيران اليوم صواريخ بقدرات متقدمة جدًّا.

وأضاف أن هذه الصواريخ ستستخدم إذا أقدمت إسرائيل على أي عمل عدائي، مشددًا على استمرار تعزيز القدرات الدفاعية رغم التحديات.

وأشار الوزير إلى أن  إيران لم تقاتل ضد إسرائيل وحدها، بل كانت تواجه منظومة دعم أمريكية متكاملة، تشمل المعلومات الاستخبارية والقدرات اللوجستية والعملياتية.

وخلال الحرب التي استمرت 12 يومًا في يونيو الماضي، استخدم الحرس الثوري الإيراني صواريخ بالستية من طرازات: فتّاح، وخيبر شكن، وسجيل، وقاهر.

