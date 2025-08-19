حفل تاريخي في البيت الأبيض.. موسيقى وتجديدات على طريقة ترامب

شاهد صحفيون كانوا يقومون بجولة قصيرة، الثلاثاء، لمتابعة أعمال التجديد في حديقة الورود بالبيت الأبيض، الرئيس دونالد ترامب وهو يخرج من المكتب البيضاوي ملوّحًا ومحركًا قبضته على وقع الموسيقى الصاخبة.

صرحت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، بأن ترامب كان يختبر نظامًا صوتيًا لحفل قادم، وأنه تمكن من التحكم في الموسيقى الصادرة من البيت الأبيض.

وأضافت أن الحفل "سيكون أفضل حدث في تاريخ البيت الأبيض"، لكنها لم تُقدم أي تفاصيل عنه.

كان من الممكن سماع أغنية "A Whiter Shade of Pale" لـ Procol Harum من مكبرات الصوت، وأعاد ليفيت نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي من نائب رئيس موظفي البيت الأبيض دان سكافينو، والذي أظهر فناء البيت الأبيض مع "God Bless the USA"، وهي أغنية لي جرينوود التي يتم تشغيلها بشكل متكرر خلال تجمعات حملة ترامب الانتخابية، تأتي من مكبرات الصوت.

وتُعدّ تجديدات حديقة الورود جزءًا من خطط ترامب لإجراء تغييرات جذرية في البيت الأبيض. ومن المقرر أن يبدأ مشروع تجديد الجناح الشرقي بقاعة احتفالات بمساحة 90 ألف قدم مربع الشهر المقبل، بتكلفة تُقدّر بـ 200 مليون دولار.