مصدر إيراني لـ"إرم نيوز": إغلاق موقع إخباري نشر تقارير تتهم الحكومة بالفساد

أغلقت السلطات الإيرانية موقع "ديدبان إيران"، الذي يعد أحد أهم المواقع الإخبارية في البلاد.

وكشف مصدر في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية، لـ"إرم نيوز"، أن "إغلاق هذا الموقع الإخباري جاء بعد أن نشر سلسلة تقارير تتهم الحكومة بالفساد، وتغاضيها عن هذا الموضوع".

وكان الموقع الإخباري الإيراني قد انتقد، الأسبوع الماضي، سياسات حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي في التعامل مع الملفات الداخلية، ومن بينها تصفية الإنترنت وعمليات الحجب وكذلك التعاطي مع قضية فرض الحجاب على النساء في إيران.

وقال الموقع، في تقرير له نشره قبل يومين، إن "حكومة رئيسي فشلت في قرارها حجب منصتي "إنستغرام" و"واتساب"، وإنه لا يزال الملايين من الإيرانيين يواصلون أنشطتهم عبر المنصتين".

دون إشعار

وأعلن المدير المسؤول في موقع "ديدبان إيران"، سعيد سيف، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الموقع "تم إغلاقه من دون إشعار مسبق، مساء الثلاثاء".

وأضاف: "في إجراء غير متوقع، تمت تصفية موقع ديدبان إيران من دون إشعار مسبق، وكان جهدنا في هذه السنوات الثماني أن نكون صوت الناس"، مشيراً إلى أنه "لم تعلن أية مؤسسة حكومية مسؤوليتها عن إغلاق الموقع".

وختم سيف منشوره مستهزئا: "الآن، إذا كان إغلاق هذا الموقع وبطالة زملائنا سيحلان إحدى مشاكل البلاد، فلن يكون هناك حديث في ذلك".