ترينيداد وتوباغو تشيد بضربة أمريكية استهدفت سفينة مخدرات

أشادت رئيسة وزراء ترينيداد وتوباغو، كاملا بيرساد بيسسار، بضربة أمريكية استهدفت سفينة يشتبه في أنها تحمل المخدرات جنوبي البحر الكاريبي، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، إن 11 شخصًا قتلوا على متن السفينة التي غادرت فنزويلا، القريبة من ترينيداد وتوباغو.

وقالت بيرساد بيسسار في بيان صدر في وقت متأخر أمس الثلاثاء: "أنا سعيدة، وكذلك معظم البلاد، بأن نشر البحرية الأمريكية يحقق نجاحًا في المهمة... سببت عصابات المخدارت ألمًا ومعاناة واسعين لأمتنا. لا أشعر بأي تعاطف مع المهربين. يجب على الجيش الأمريكي أن يقتلهم جميعًا بعنف".

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن من المرجح أن المخدرات التي كانت على متن السفينة كانت متجهة إلى ترينيداد أو مكان آخر في منطقة البحر الكاريبي.

وأضافت بيرساد بيسسار أن تقييد الأسلحة غير القانونية والمخدرات والاتجار بالبشر سيؤدي إلى تقليص العنف في منطقة البحر الكاريبي وفي دولة ترينيداد وتوباغو، التي فرضت حالة الطوارئ مرتين في الأشهر الأخيرة.