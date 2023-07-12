تركيا واليونان تتعهدان بتحسين العلاقات بعد عام من التوتر

أعلنت تركيا واليونان، اليوم الأربعاء، موافقتهما على استئناف المحادثات واتخاذ تدابير لبناء الثقة، في ظل إشادة البلدين بوجود "مناخ إيجابي" جديد في علاقاتهما، بعد أكثر من عام على التوتر بين الجانبين.

وتسود العلاقات الثنائية بين البلدين خلافات، منذ عقود، حول مجموعة من القضايا، منها حدود الرفوف القارية، وحقوق التنقيب عن الطاقة في شرق البحر المتوسط، والتحليق فوق بحر إيجه، وقبرص المنقسمة عرقيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أوقف العام الماضي المحادثات الثنائية؛ لوجود خلاف بشأن انتهاكات للمجال الجوي، وبعد اتهامه لرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بالضغط على الولايات المتحدة لعرقلة بيع طائرات "إف-16" المقاتلة لتركيا.