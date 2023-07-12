تركيا واليونان تتعهدان بتحسين العلاقات بعد عام من التوتر
أعلنت تركيا واليونان، اليوم الأربعاء، موافقتهما على استئناف المحادثات واتخاذ تدابير لبناء الثقة، في ظل إشادة البلدين بوجود "مناخ إيجابي" جديد في علاقاتهما، بعد أكثر من عام على التوتر بين الجانبين.
وتسود العلاقات الثنائية بين البلدين خلافات، منذ عقود، حول مجموعة من القضايا، منها حدود الرفوف القارية، وحقوق التنقيب عن الطاقة في شرق البحر المتوسط، والتحليق فوق بحر إيجه، وقبرص المنقسمة عرقيا.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أوقف العام الماضي المحادثات الثنائية؛ لوجود خلاف بشأن انتهاكات للمجال الجوي، وبعد اتهامه لرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بالضغط على الولايات المتحدة لعرقلة بيع طائرات "إف-16" المقاتلة لتركيا.
لكن العلاقات تحسنت بين البلدين حينما أصبحت اليونان واحدة من الدول الأولى التي ترسل أطقم إنقاذ للمساعدة في سحب الناجين من تحت الأنقاض، بعد أن ضرب زلزال مدمر تركيا في فبراير/ شباط.
والتقى أردوغان وميتسوتاكيس، اللذان أُعيد انتخابهما مؤخرا، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، اليوم الأربعاء، في اجتماعهما الأول منذ مارس آذار العام الماضي.
وقالت الرئاسة التركية ومكتب رئيس الوزراء اليوناني في بيانين متطابقين صدرا على حدة: "من مصلحة كلا البلدين أن يستمر ويتماسك المناخ الإيجابي الذي نشأ في العلاقات الثنائية على مدى الأشهر الماضية".
وورد في البيانين: "اتفق الجانبان على الانطلاق من الزخم الإيجابي وتفعيل عدة قنوات للتواصل بين البلدين خلال الفترة المقبلة"، مضيفين أن الزعيمين يتطلعان إلى "مزيد من التواصل المستمر على جميع الأصعدة".
واتفقا أيضا على أن الاجتماع المقبل لمجلس التعاون الأعلى، وهو آلية وضعها البلدان في 2010 لتقاربهما، سينعقد في مدينة سالونيك الواقعة شمال اليونان في الخريف.
وقال ميتسوتاكيس للصحفيين بعد القمة: "نحن متفائلون بحذر إزاء تمكننا من فتح صفحة جديدة".