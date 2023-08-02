إسرائيل تتيح دخول ألفي فلسطيني ضمن سعيها للإعفاء من التأشيرات الأمريكية

وقال مسؤول إسرائيلي إنه "خلال الأسبوع الأول من الفترة التجريبية، التي ستستمر 6 أسابيع، دخل 1100 فلسطيني أمريكي من "المعابر الدولية" لإسرائيل، في إشارة إلى مطار "بن غوريون" القريب من "تل أبيب" والحدود مع الأردن. ودخل عدد مماثل من الضفة الغربية إلى إسرائيل.

وأفاد المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، بأن "العدد الإجمالي هو أكثر من ألفي فلسطيني أمريكي في أول سبعة أيام".

وتعني الترتيبات الجديدة إتاحة خيارات سفر إضافية لعشرات الآلاف من الفلسطينيين الأمريكيين الذين يعيشون في الضفة الغربية.

ومن أجل حصول مواطنيها على إعفاء من التأشيرات، يتعين على إسرائيل أن تُظهر أنها تعامل الفلسطينيين ممن يحملون جوازات السفر الأمريكية بالطريقة نفسها التي تعامل بها جميع المواطنين الأمريكيين.

وتفرض إسرائيل ضوابط صارمة على الفلسطينيين، ولا تسمح لهم عادةً بالسفر من مطار بن غوريون.