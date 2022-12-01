حكيم جيفريز أول رجل أسود يتزعم كتلة في الكونغرس الأمريكي

ويُعد انتخاب جيفريز تحوّلًا كبيرًا في الأجيال في الكونغرس الأمريكي إذ إن النائب عن نيويورك أصغر من بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، بثلاثين عامًا.

وقالت الأخيرة إن "هذا الجيل الجديد من القادة يعكس الدينامية والتنوّع في أمّتنا الكبيرة".

وكانت بيلوسي قد أعلنت، منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، أنها ستتخلّى عن زعامة الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب الجديد، علمًا بأنها ستواصل ممارسة مهامها في المجلس لكن كنائبة عن ولاية كاليفورنيا فقط.

وكزعيم للديمقراطيين، سيعمل جيفريز، اعتبارًا من كانون الثاني/يناير، في مجلس لم يعد حزبه فيه يتمتع بالأغلبية، بعد أن أحكم الجمهوريون السيطرة على المجلس إثر انتخابات منتصف الولاية التي أجريت مطلع هذا الشهر.