أعلنت حاجتها لـ 46 مليار دولار.. الأمم المتحدة تحذر من وضع إنساني قاتم

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، حاجتها إلى 46,4 مليار دولار السنة المقبلة، لتوفير مساعدات إنسانية لـ 180,5 مليون نسمة هم في أمسّ الحاجة إليها في العالم.

وحذّرت المنظمة من وضع إنساني "قاتم" في العالم خلال العام 2024، مشيرة الى أن النزاعات والظروف المناخية الطارئة وتراجع الاقتصادات "تعيث فسادا" بظروف أفراد الفئات الضعيفة.

وأكدت أن عدم توفير التمويل قد يؤدي بهؤلاء الى دفع الثمن "من حياتهم".

وفي وقت ينصبّ فيه التركيز الدولي على الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، لفتت الأمم المتحدة الى أن منطقة الشرق الأوسط ودولا مثل السودان وأفغانستان، هي من المناطق المضطربة التي تحتاج إلى عمليات إنسانية ضخمة.