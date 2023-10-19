على خُطى بايدن.. سوناك في إسرائيل ويقدم لها الدعم

حذا رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، حذو الرئيس الأمريكي جو بايدن في زيارة إسرائيل لإظهار الدعم الغربي لها في حربها على حركة حماس.

واستعار "سوناك" عبارة مرتبطة بوينستون تشرشل، رئيس وزراء بريطانيا وقت الحرب العالمية، وتعهد بالوقوف إلى جانب إسرائيل "في أحلك الأوقات"، بعد هجوم مباغت شنه مسلحون من "حماس"، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وقتل فيه 1400 إسرائيلي.

وردت إسرائيل على الهجوم الأعنف في تاريخها بالتعهد بالقضاء على حماس، ووضعت القطاع الساحلي الضيق، الذي يقطنه نحو 2.3 مليون نسمة، تحت حصار مطبق، ودكته بالقصف والضربات الجوية، ما أسفر عن مقتل الآلاف وإصابة ما يزيد على 10 آلاف، وتشريد أكثر من مليون فلسطيني.

وحاولت دول غربية موازنة دعمها الكامل لإسرائيل بدعوات لتخفيف وطأة المحنة على سكان قطاع غزة، لكن "سوناك" شدد بقوة على الوقوف بالأساس إلى جانب إسرائيل.

وقال للصحفيين لدى هبوط طائرته في تل أبيب، بعد ساعات فحسب من مغادرة بايدن: "قبل كل شيء، أنا هنا لأعبّر عن تضامني مع الشعب الإسرائيلي.. عانيتم من عمل إرهابي مروّع، ولا يمكن وصفه، وأريدكم أن تعلموا أن المملكة المتحدة وأنا نقف معكم".