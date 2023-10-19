على خُطى بايدن.. سوناك في إسرائيل ويقدم لها الدعم
حذا رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، حذو الرئيس الأمريكي جو بايدن في زيارة إسرائيل لإظهار الدعم الغربي لها في حربها على حركة حماس.
واستعار "سوناك" عبارة مرتبطة بوينستون تشرشل، رئيس وزراء بريطانيا وقت الحرب العالمية، وتعهد بالوقوف إلى جانب إسرائيل "في أحلك الأوقات"، بعد هجوم مباغت شنه مسلحون من "حماس"، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وقتل فيه 1400 إسرائيلي.
وردت إسرائيل على الهجوم الأعنف في تاريخها بالتعهد بالقضاء على حماس، ووضعت القطاع الساحلي الضيق، الذي يقطنه نحو 2.3 مليون نسمة، تحت حصار مطبق، ودكته بالقصف والضربات الجوية، ما أسفر عن مقتل الآلاف وإصابة ما يزيد على 10 آلاف، وتشريد أكثر من مليون فلسطيني.
وحاولت دول غربية موازنة دعمها الكامل لإسرائيل بدعوات لتخفيف وطأة المحنة على سكان قطاع غزة، لكن "سوناك" شدد بقوة على الوقوف بالأساس إلى جانب إسرائيل.
وقال للصحفيين لدى هبوط طائرته في تل أبيب، بعد ساعات فحسب من مغادرة بايدن: "قبل كل شيء، أنا هنا لأعبّر عن تضامني مع الشعب الإسرائيلي.. عانيتم من عمل إرهابي مروّع، ولا يمكن وصفه، وأريدكم أن تعلموا أن المملكة المتحدة وأنا نقف معكم".
وفي وقت لاحق، ظهر "سوناك" بجوار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال: "سنقف معكم متضامنين.. سنقف مع شعبكم.. ونريدكم أيضًا أن تنتصروا".
وعاد بايدن للولايات المتحدة، مساء أمس الأربعاء، بعد زيارة لإسرائيل استمرت 8 ساعات، تعهد خلالها بالوقوف مع إسرائيل، لكنه لم يحقق الكثير من النجاح في رحلته فيما يتعلق بإدخال المساعدات لقطاع غزة.
كما أُلغي الجزء الثاني من زيارته للمنطقة، وهو اجتماع كان مقررًا مع دول عربية حليفة لبلاده، احتجاجًا على انفجار بمستشفى في غزة، قال الفلسطينيون إنه نجم عن ضربة جوية إسرائيلية، فيما قالت إسرائيل إن صاروخًا أطلقه مسلحون فلسطينيون، ولم يصل لهدفه، هو السبب، ودعم بايدن الرواية الإسرائيلية.
وقال بايدن إنه تمكن من التوصل إلى اتفاق للسماح بدخول 20 شاحنة مساعدات لقطاع غزة من مصر، خلال الأيام المقبلة، وهو جزء يسير من 100 شاحنة في اليوم، قال مسؤول المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، لمجلس الأمن إن القطاع بحاجة إليها.
وقال مصدران أمنيان مصريان، اليوم الخميس، إن معدات لإصلاح الطرق مرت عبر معبر رفح الحدودي من مصر إلى قطاع غزة في إطار الاستعدادات لتوصيل بعض المساعدات المكدسة في شبه جزيرة سيناء.
وتنتظر أكثر من 100 شاحنة على الجانب المصري، لكن ليس من المتوقع دخول أي منها من المعبر قبل غدٍ الجمعة.
وقالت إسرائيل إنها ستسمح بدخول مساعدات محدودة لقطاع غزة من مصر، لكن بشرط عدم استفادة "حماس" منها، وكررت إصرارها على عدم فتح معابرها مع القطاع لإدخال المساعدات إلا عندما تطلق "حماس" سراح نحو 200 محتجز.
وقال كولونيل جرى تعريفه على أنه قائد قاعدة رامات ديفيد الجوية الإسرائيلية لهيئة البث العامة الإسرائيلية إنه لن يكون هناك أي هوادة في حملة القصف والضربات الجوية على القطاع.
وأضاف: "في قطاع غزة كل مكان مرت عليه حماس أو تمر عليه سيُضرب ويُدمَّر".