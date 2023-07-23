انتهاء مناورات عسكرية روسية صينية في "رسالة إغاظة" لواشنطن

أنهت روسيا والصين، اليوم الأحد، المناورات العسكرية المشتركة في بحر اليابان، في خضم توترات مع الدول الغربية، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية.

وشهدت العلاقات بين البلدين الجارين اللذين تجمعهما رغبة مشتركة في التصدي لما يصفانه بـ"الهيمنة الأمريكية"، تقاربا في المجال العسكري منذ الحرب الروسية الأوكرانية، التي امتنعت بكين عن إدانتها.

ونظمت الصين وروسيا مناورات عدة بين جيشيهما في الأشهر الأخيرة، بهدف تعزيز التنسيق بينهما.

وفي آذار/مارس الماضي، التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، وأبدى الزعيمان في إعلان مشترك عزمهما على تسيير "دوريات مشتركة بانتظام" بهدف "تعميق الثقة المتبادلة".

وقال الجيش الروسي في بيان إن "المناورات البحرية الروسية الصينية المشتركة، شمال/تفاعل -2023، انتهت في بحر اليابان".

وأوضح الجيش أنه منذ الخميس الماضي وحتى اليوم الأحد "تم تنفيذ نحو عشرين تدريبا قتاليا، منها ضربات مدفعية مشتركة على أهداف بحرية وساحلية وجوية".