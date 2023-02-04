رئيس وزراء اليابان يقيل أحد مساعديه بسبب رأيه بالمثليين

أقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، السبت، أحد مساعديه؛ على خلفية إدلائه بتصريحات معادية للمثليين اعتبرها رئيس الحكومة "شائنة".

ورأى كيشيدا أن تصريحات ماسايوشي أراي، الذي قال إنه "لا يريد حتى رؤية الأزواج المثليين المتزوجين، شائنة وغير منسجمة مع المجتمع الشامل الذي تهدف حكومته إلى تحقيقه؛ لذلك اتّخذت قرار إقالته من منصبه كمساعد".

والجمعة، قال أراي إنه "لا يحبّ أن يعيش مثليون قرب منزله"، مضيفًا أن الناس "سيهجرون البلاد لو سمحنا بالزواج المثلي"، حسبما نقلت محطة "إن إتش كي" التلفزيونية العامة.

واعتذر أراي (55 عامًا) في وقت لاحق، موضحًا أن تعليقاته لم تكن لائقة حتى لو أنها تنبع من رأيه الشخصي.

وتُعتبر هذه الإقالة ضربة جديدة لحكومة كيشيدا التي تتراجع شعبيتها باستمرار، منذ العام الماضي، بعد استقالة أربعة وزراء خلال ثلاثة أشهر؛ بسبب اتهامات بارتكاب مخالفات مالية أو بالارتباط بكنيسة التوحيد المثيرة للجدل.