موقف "محرج" لزيلينسكي يكشف معالم السياسة الأوروبية القادمة تجاه أوكرانيا

تعرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لموقف محرج، خلال كلمة له في مجلس النواب الألماني، في مؤشر جديد على التيار المعاكس لكييف، الذي بدأ يظهر في أوروبا وتحديدا في الدول التي تقدمت بها الأحزاب اليمينية المتشددة بالانتخابات الأوروبية الأخيرة.

وما أن بدأ زيلينسكي خطابه تحت قبة البرلمان، واتهم الأحزاب اليمينية بأنها مؤيدة للكرملين، وأن هذا يمثّل تهديداً يتجاوز حدود أوكرانيا، قاطع نواب من حزبي اليمين المتشدد الألماني "البديل من أجل ألمانيا" واليسار المتشدد "تحالف سارة فاغنكنشت" خطاب الرئيس ووضعوه في موقف "محرج"، بحسب ما ذكره الإعلام الألماني.

وترى الأحزاب التي قاطعت خطاب زيلينسكي أن "أوكرانيا تحتاج لرئيس سلام، وليس رئيس حرب بزي عسكري".

وبشأن هذا الموقف وانعكاساته، يرى خبراء حاورتهم" إرم نيوز" أن "عهدا جديدا ستعيشه أوروبا بدأ بالظهور، وأن الملف الأوكراني بات يشكل عبئا على داعميه داخل القارة العجوز".

لكن آخرين يرون أن الموقف الذي حصل يعتبر "ردا طبيعيا على سياسة القادة الأوروبيين الذين فشلوا في إدارة الصراع مع روسيا، وأن العواصم الأوروبية ستدعو قريبا بضغط من الأحزاب الفائزة كييف للذهاب إلى التفاوض مع موسكو وإنهاء الحرب".