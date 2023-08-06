فيضانات مدمرة شمال الصين.. والسلطات ترفع مستوى الخطر

رفعت السلطات في شمال شرق الصين مستوى الاستجابة للطوارئ، اليوم الأحد، مع ارتفاع روافد نهر سونغهوا، وهو نهر رئيسي، إلى مستويات خطيرة، بعد أيام من الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار دوكسوري.

وقالت وزارة الموارد المائية الصينية إنها رفعت الاستجابة للفيضانات إلى المستوى الثالث في العاشرة صباحا (0200 بتوقيت جرينتش) في منغوليا الداخلية وجيلين وهيلونغجيانغ.

وتستخدم الصين نظام استجابة للطوارئ من أربعة مستويات، والمستوى الأول هو الأعلى في حالات الطوارئ.