خبراء روس: زيارة سوناك إلى كييف حملت رسائل عسكرية لموسكو

رأى خبراء روس أن زيارة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، حملت معها العديد من الرسائل إلى الداخل الأوكراني والبريطاني، لكن أغلبها كان موجها لروسيا التي ستقوم برد قوي على هذه الرسائل.

وقال الباحث في الشؤون السياسية الأوروبية رافائيل كازكشوف، لـ"إرم نيوز" إن "الزيارة جاءت لإيصال العديد من الإشارات إلى الداخل الأوكراني المضطرب وإلى روسيا التي تشعر أنها تسير في الطريق الصحيح في هذه الحرب، والى الداخل البريطاني أيضاً"، مضيفاً أن "بريطانيا تعمل على تعزيز ثقلها سياسيًّا؛ لذلك فإن الزيارة بحد ذاتها والوثيقة الدفاعية التي تم توقعيها مع أوكرانيا هي جزء من عملية تعزيز المكانة في ظل المماطلة بالدعم من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".

وأردف أن " تعزيز الثقل السياسي الذي تحدثنا عنه هو رسالة أيضاً إلى الداخل البريطاني الذي بدأ يشعر أن مفهوم بريطانيا العظمى بدأ يتلاشى، وأن أموال دافعي الضرائب هناك لن تذهب إلى كييف دون إشراف مباشر من سلطات لندن؛ وهذا ما يخفف من الضغط الداخلي الذي بدأ يظهر في لندن وغيرها حول الدعم السخي الذي قدم لأوكرانيا من أموال المواطنين الغربيين، والذي لم يؤد لانتصار أوكرانيا على روسيا".

وأوضح كازكشوف أن "الجزء الأكبر من مفهوم الزيارة ككل هي رسائل لموسكو مفادها بأن الغرب لم يترك أوكرانيا بعد وأن الدعم سيستمر؛ لهذا جاءت الاتفاقية العسكرية بين لندن وكييف".

أما الباحث في الشؤون العسكرية إيفان يوريف، فقال لـ"إرم نيوز"، إن "الاتفاقية العسكرية لا تنص على التزام المملكة المتحدة بالدفاع عن أوكرانيا عسكريًّا، لكنها بمثابة تنظيم للدعم العسكري المقدم لأوكرانيا وللإشراف عليه بعد فشل كييف في هجومها المضاد"، وأوضح أن "هذه الاتفاقية جاءت لأن هناك 6 أشهر حاسمة في الحرب على الصعيد الميداني، فحتى الصيف سيكون على الطرفين إثبات سيطرتهما ميدانيًّا قبل الذهاب لأي مفاوضات".