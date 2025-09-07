مظاهرات حاشدة للمعارضة التركية ضد النظام في إسطنبول (فيديو)

خرج آلاف الأتراك إلى شوارع مدينة إسطنبول في مظاهرات ليلية حاشدة نظمتها المعارضة التركية ضد نظام الرئيس رجب طيب أردوغان.

واحتشد آلاف المتظاهرين في محيط مبنى فرع "حزب الشعب الجمهوري" بمدينة إسطنبول ورددوا هتافات مناهضة للنظام التركي.

وكان رئيس "حزب الشعب الجمهوري" أوزغور أوزيل قد وجه دعوة للجمهور التركي من أجل التجمع أمام مبنى الحزب في إسطنبول.

وتوجهت تعزيزات أمنية تضمنت عشرات المركبات ومئات من أفراد الشرطة ومكافحة الشغب إلى منطقة التظاهرة واتخذت مواقعها في المكان.

ونشر ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر اندلاع مواجات عنيفة بين أفراد الشرطة التركية وعدد من المتظاهرين.

ووثقت بعض مقاطع الفيديو حدوث اشتباكات واعتداءات عنيفة من الشرطة تخللها ضرب بالهراوات ودفع للمتظاهرين.