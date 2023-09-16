تحذيرات من توقف خدمات غسيل الكلى في مستشفيات غزة

حذّر مدير دائرة صيدلة المستشفيات في وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور علاء حلس، من توقف خدمات غسيل الكلى في مستشفيات القطاع، جراء النقص الحاد في المستهلكات الطبية اللازمة للغسيل.

وطالب "حلس" في بيان صحفي صدر عنه، اليوم السبت، جميع الجهات ذات العلاقة "بالتحرك العاجل لتوفير احتياجات مرضى الفشل الكلوي من المستهلكات الطبية اللازمة، لاسيما أن هذا النقص يشكل خطرًا على حياة 1100 مريض بالفشل الكلوي منهم 38 طفلاً يحتاجون 3 جلسات غسيل أسبوعيًا لإبقائهم على قيد الحياة".