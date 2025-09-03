الحوثيون: استهداف تل أبيب في رد أولي على القصف الإسرائيلي لصنعاء

3 قتلى بعملية طعن في العاصمة الكورية الجنوبية

من موقع العمليةالمصدر: إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
03 سبتمبر 2025، 7:50 ص

قال مسؤولون إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم بعد تعرضهم للطعن في مطعم بالعاصمة الكورية الجنوبية  سول اليوم الأربعاء، كما حاول المشتبه به  الانتحار.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الشرطة وسلطات الإنقاذ قالت إن رجلا في الأربعينيات من عمره هاجم رجلين وسيدة بسلاح حاد في مطعم بمنطقة جواناك بجنوب غرب سول الساعة العاشرة و57 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي.

وتم نقل الضحايا على الفور إلى المستشفى، ولكنهم لقوا حتفهم. ويتردد أن المشتبه به حاول الانتحار

وتعتقد الشرطة أن الدافع وراء الهجوم ربما يكون خلافا تجاريا، وأوضحت أن التحقيق في الحادث مازال جاريا.

