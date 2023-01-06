مجلس الأمن يدعو للحفاظ على الوضع القائم في الأقصى.. ومطالب فلسطينية بـ"اتخاذ إجراء"

ودعا رياض منصور، المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن إلى "اتخاذ إجراء"، وهي خطوة غير مرجحة بالنظر إلى أن الولايات المتحدة تحمي إسرائيل عادة ويمكنها استخدام حق النقض (الفيتو) في المجلس.

وقال منصور أمام مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا: "ما هي الخطوط الحمراء التي يجب أن تتخطاها إسرائيل ليتصرف مجلس الأمن؟"، متهما إسرائيل بأنها "تزدري الشعب الفلسطيني والعالم والمجتمع الدولي برمته".

وقال خالد خياري، مسؤول الشؤون السياسية الكبير في الأمم المتحدة، للمجلس: "كان هذا أول اقتحام لوزير إسرائيلي للمسجد منذ عام 2017".

وأضاف: "يعتبر الاقتحام استفزازا قد ينبئ باشتعال أحداث عنف"، بالنظر إلى مناداة بن غفير السابقة بتغيير الوضع القائم.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي خطوات يمكن أن تصعد التوتر في الأماكن المقدسة وحولها".